«Он стоял на коленях»: под Новосибирском мотоциклисты нашли мертвое тело мужчины в лесу

18 Апр 2020 2020-04-18T19:05:37+03:00

В полиции пока не комментируют случившееся

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В селе Раздольное произошло ЧП. Там двое мотоциклистов катались по лесу и случайно наткнулись на мертвое тело мужчины. Он стоял на коленях, а за шею был привязан к ветке дерева. Об этом рассказал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— На место происшествия байкеры вызвали полицию. Информации о личности погибшего и подробностей случившего не сообщалось, — говорится в паблике.

КП-Новосибирск связалась с полицией.

— Пока такого сообщения к нам не поступало, возможно, что-то станет известно к утру, — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU