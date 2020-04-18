«Он стоял на коленях»: под Новосибирском мотоциклисты нашли мертвое тело мужчины в лесу
В селе Раздольное произошло ЧП. Там двое мотоциклистов катались по лесу и случайно наткнулись на мертвое тело мужчины. Он стоял на коленях, а за шею был привязан к ветке дерева. Об этом рассказал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— На место происшествия байкеры вызвали полицию. Информации о личности погибшего и подробностей случившего не сообщалось, — говорится в паблике.
КП-Новосибирск связалась с полицией.
— Пока такого сообщения к нам не поступало, возможно, что-то станет известно к утру, — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU