«Приземлился на трубы»: автомобилист влетел в яму, где ремонтировали теплотрассу

18 Апр 2020 2020-04-18T17:14:49+03:00

Автомобилист влетел в яму, где ремонтировали теплотрассу. Фото: «АСТ-54»

Очевидцы сообщают, что от водителя пахло алкоголем

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В субботу, 18 апреля, в Октябрьском районе произошло ДТП. На пересечении улиц Зыряновской и Гурьевской мужчина за рулем «Lada Granta» влетел в яму, разрытую для ремонта теплотрассы. Он упал туда вместе с бетонными блоками, которыми коммунальщики оградили канаву.

— В результате седан приземлился на трубы, уперевшись передней частью в котлован. Из салона «Lada Granta» доносился запах спиртного, рассказал очевидец в паблике «АСТ-54».

На месте работают врачи скорой помощи, осматривающие водителя, а также сотрудники полиции.

Как сообщили в ГИБДД, за период самоизоляции в Новосибирской области резко возросло количество нетрезвых водителей за рулем.

— 18 и 19 апреля в Новосибирске ночью будут проводить рейды, будем выявлять нетрезвых водителей за рулем. Для этого задействуем дополнительные экипажи, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

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