«Погода же хорошая»: пенсионеры отправились купаться на пляж, несмотря на режим самоизоляции

18 Апр 2020 2020-04-18T17:05:54+03:00

Для водных процедур пожилые люди выбрали небольшое озеро в Ленинском районе

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В субботу, 18 апреля, новосибирские пенсионеры открыли купальный сезон. В этом им не помешала не режим самоизоляции, не прохладный ветер. Местом своего отдыха пожилые новосибирцы выбрали небольшое зеро на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе. Фото купающихся бабушек и дедушки появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

- Самоизоляция у жителей Ленинского района не стала помехой для того чтобы искупаться на озере на Юго-Западном, - рассказали в паблике.

Их не испугал режим самоизоляции. Фото: «АСТ-54»

Подписчики паблика больше удивились не тому, что пенсионеры нарушили режим самоизоляции, а тому, что вроде как для купания еще рановато. Несмотря на жаркое солнце, ветер пока еще совсем не летний.

- Не рановато? – удивились новосибирцы.

- Погода же хорошая, - поддержали другие. – Может это местные моржи.

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