«Обратился к врачам спустя неделю, как заболел»: в Новосибирске от коронавируса умер 49-летний мужчина

18 Апр 2020 2020-04-18T16:44:10+03:00

От коронавируса в Новосибирской области умер третий пациент. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе

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В субботу, 18 апреля, стало известно, что от коронавируса умер третий пациент инфекционной больницы №1. Им оказался 49-летний мужчина. Он заболел в начале апреля, но за помощью к врачам обратился только через неделю. Его госпитализировали с диагнозом «двусторонняя пневмония».

— Сначала положили в стационар, но вскоре перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Спасти мужчину новосибирским врачам помогали коллеги из Москвы, — рассказали в оперштабе. — С учетом тяжести состояния пациента при поступлении, напоминаем: при первых признаках ОРВИ обращайтесь за медицинской помощью! Не занимайтесь самолечением!

Напомним, также в субботу стало известно, что коронавирус выявили у 9-летнего ребенка. Это первый случай заражения в Новосибирской области среди детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU