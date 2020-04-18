«Полыхнет рядом с домом или автомобилем»: в МЧС призвали не жечь сухую траву
Новосибирцы сообщают, что в разных районах города горит сухая трава: дым от пожара виден издалека.
В МЧС по Новосибирской области предостерегли людей от разведения костров. Теплая погода и ветер на этих выходных создают благоприятные условия для того, чтобы даже маленький костер превратился в пожарище.
— Во время проведения уборки территории, не все жители утруждают себя вывозом мусора, многие попросту сжигают его на месте — вблизи строений, жилых домов, заборов, гаражей, автомобилей. Зачастую оставляют пылающие костры без присмотра. На первый взгляд, безобидная попытка избавиться от мусора может перерасти в настоящий стихийный пожар, — предупредили спасатели.
Пожарные советуют мусор не сжигать, а складывать в мешки и относить в место, где его потом вывезут. А еще на всякий случай запастись огнетушителем. Также родителям нужно поговорить с детьми, чтобы они одни не разводили костры.
— Если нарушители будут пойманы, им грозит административное или уголовное наказание, а в случае, если поджигатель не достиг совершеннолетия, ответственность за его проступок будет на родителях, — предостерегли в МЧС по Новосибирской области.
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