«Вдохновил звук колоколов»: фотограф показал новосибирские храмы с высоты
Фотограф из Новосибирска Станислав Ражев накануне Пасхи выпустил новый ролик. Сибиряк с высоты снял новосибирские храмы. В качестве музыки он использовал звук колоколов. Мелодию записал батюшка Вознесенского собора.
— Отец Андрей опубликовал ее в своем Инстаграме. Меня понравилась мелодия, и я решил снять храмы с высоты. Попросил священника отправить мне звук, — рассказал КП-Новосибирск Станислав.
Ролик восхитил подписчиков фотографа.
Напомним, в этом году верующие не смогут прийти в храм на Пасху. Посещение церквей запретили из-за угрозы коронавируса.
Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Новосибирске начнется 18 апреля в 23.45 по местному времени. Посмотреть видео в режиме реального времени из Вознесенского кафедрального собора смогут все желающие на нашем сайте и в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».
Новосибирский фотограф показал храмы с высоты.
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ИСТОЧНИК KP.RU