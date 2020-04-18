«Вдохновил звук колоколов»: фотограф показал новосибирские храмы с высоты

18 Апр 2020 2020-04-18T14:39:48+03:00

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Фотограф из Новосибирска Станислав Ражев накануне Пасхи выпустил новый ролик. Сибиряк с высоты снял новосибирские храмы. В качестве музыки он использовал звук колоколов. Мелодию записал батюшка Вознесенского собора.

— Отец Андрей опубликовал ее в своем Инстаграме. Меня понравилась мелодия, и я решил снять храмы с высоты. Попросил священника отправить мне звук, — рассказал КП-Новосибирск Станислав.

Ролик восхитил подписчиков фотографа.

Напомним, в этом году верующие не смогут прийти в храм на Пасху. Посещение церквей запретили из-за угрозы коронавируса.

Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Новосибирске начнется 18 апреля в 23.45 по местному времени. Посмотреть видео в режиме реального времени из Вознесенского кафедрального собора смогут все желающие на нашем сайте и в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/773933" frameborder="0"></iframe> Новосибирский фотограф показал храмы с высоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU