2020-04-18T14:08:19+03:00
Общество

Налоговые льготы для предпринимателей в Новосибирске в период коронавируса: когда введут и кто сможет воспользоваться

В региональном минфине рассказали про налоговые льготы для предпринимателей в Новосибирске в период коронавируса
Ульяна ДЖАНКОВА
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Бизнесу дали отсрочку по уплате налогов.Бизнесу дали отсрочку по уплате налогов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Какие положены налоговые льготы для предпринимателей в Новосибирске в период коронавируса, рассказали в региональном министерстве финансов и налоговой политики.

В УФНС по Новосибирской области создан Региональный ситуационный центр. Его задача — мониторить, как меняется социально-экономическая ситуация из-за коронавиурса.

Для начала необходимо проверить входит ли ваш бизнес в перечень тех, кто больше всего пострадал из-за эпидемии коронавируса. Это можно сделать здесь, ответив на несколько вопросов.

Если вы входите в список, то вам полагаются отсрочки по налогам.

1. Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год — на 6 месяцев

2. Налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 квартал 2020 года — на 6 месяцев

Исключения: НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится.

3. Налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 года — на 4 месяца

4. Налог (авансовый платеж по налогу) за апрель-июнь, полугодие (2 квартал) 2020 года — на 4 месяца

Исключения: НДС и НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится.

5. НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 года — на 3 месяца

6. Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за первый квартал 2020 года — до 30 октября 2020

7. Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за второй квартал 2020 года — до 30 декабря 2020

С подробной таблицей можно ознакомиться здесь.

В случае возникновения вопросов, связанных с налогообложением в условиях распространения COVID-19, обратиться в Региональный ситуационный центр можно по следующим контактам:

— через электронный сервис «Обратиться в ФНС России»;

— по электронной почте s.seliverstova.r5400@nalog.ru;

— по телефону +7 (383) 228-32-06;

— письменно по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49.

C мерами поддержки бизнеса из-за снижения деловой и потребительской активности из-за коронавируса можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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