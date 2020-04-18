«Выключите музыку»: в сибиряка, сделавшего замечание за нарушение самоизоляции, кинули бутылку
В Первомайском районе Новосибирска произошел неприятный инцидент. В полночь рядом с домом №2 по улице Пришвина собралась компания молодых людей. Они распивали спиртное и громко слышали музыку. Корреспондент «Сибкрай.ru» сделал замечание о том, что молодые люди нарушают режим самоизоляции. В ответ в него полетела бутылка. Он снял это на видео.
Местные жители также были недовольны происходящим.
— Мало того, что они высыпали ночью на улицу большой компанией, так еще как музыка орет под окнами. И это — такой карантин? Людей днем штрафуют за нарушения, а ночью? — негодуют новосибирцы.
После этого, как пишет издание, корреспондент позвонил по номеру 112 и попросил разобраться в ситуации. Как сообщает «Сибкрай.ru», пока полицейским не удалось установить тех, кто дебоширил.
В сибиряка, сделавшего замечание нарушителям самоизоляции, кинули бутылкой.По адресу улица Пришвина,2 компания нарушила и правила самоизоляции, и тишины. Однако полиция на это не сразу обратила внимание.
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ИСТОЧНИК KP.RU