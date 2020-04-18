В Новосибирске наказали женщину, продававшую носки в переходе метро

18 Апр 2020 2020-04-18T12:02:24+03:00

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Ленинский районный суд решил наказать предпринимателя. Женщина в переходе метро «площадь Карла Маркса» продавала носки, шарфы и шапки. Эти товары не входят в список первой необходимости, а потому суд посчитал, что она нарушила режим самоизоляции.

— Судом приостановлена деятельность по осуществлению торговли товарами, не являющимися товарами первой необходимости за нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ до 30 апреля включительно,- говорится в сообщении суда.

Несмотря на то, что женщину предупредили о заседании, она на него не пришла.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, на днях оштрафовали новосибирца, который на время самоизоляции не закрыл интернет-кафе. Ему придется выплатить 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU