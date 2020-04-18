«Ждала, пока родные заберут»: в Новосибирске из больницы пропала пожилая женщина

18 Апр 2020 2020-04-18T10:36:05+03:00

В медучреждение ее привезли врачи «скорой», но диагноз не подтвердился, и сибирячке разрешили вернуться домой

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В Новосибирске родные и волонтеры разыскивают 73-летнюю Анну Максимовну Колпащикову (Солдаеву). Она пропала 16 апреля.

— Женщину привезли в больницу на «скорой», провели необходимое обследование, первоначальный диагноз не подтвердился, причины для госпитализации не было, позвонили родным, чтобы забрали женщину домой. Пока родные ехали, женщина ушла из больницы. С этого времени о месте ее нахождения ничего неизвестно, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Анны Максимовны Колпащиковой (Солдаевой): рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Она была одета в черную олимпийку с белыми полосами на рукавах, темно-синие брюки, резиновые полусапожки.

Всем, кому что-нибудь известно о том, где находится Анна Максимовна Колпащикова (Солдаева), просьба сообщить по телефонам: 112 или 8 — 800 — 700- 54 — 52.

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