2020-04-18T09:47:37+03:00
Общество

«Измеряют температуры, спрашивают, куда едете»: на трассе «Юрга — Новосибирск» поставили блокпост

Это сделали для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса
Ульяна ДЖАНКОВА
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На трассе «Юрга — Новосибирск» развернули блок-пост. Фото: aleksei.fomin42На трассе «Юрга — Новосибирск» развернули блок-пост. Фото: aleksei.fomin42
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На трассе «ЮргаНовосибирск» развернули блокпост. Об этом в своем Инстаграме рассказал глава города Алексей Фомин.

Сотрудники ДПС проверяют все автомобили: и те, кто въезжает, и те, кто выезжает. Также на блокпосту работают медики.

Проверяют все машины: и те, кто въезжает, и те, кто выезжает. Фото: aleksei.fomin42

Проверяют все машины: и те, кто въезжает, и те, кто выезжает. Фото: aleksei.fomin42

— Там измеряют температуру, спрашивают, куда водитель едет, узнают о самочувствии, просят заполнить анкеты. В журнал заносят данные о месте прибытия и контактные номера, выдают уведомление о мерах профилактики и ответственности. Если у человека повышенная температура, медики будут его сразу направлять на обследование, — рассказал Алексей Фомин. — В Юрге случаев заболевания COVID-19 не выявлено.

Людям измеряют температуру, также они заполняют анкеты. Фото: aleksei.fomin42

Людям измеряют температуру, также они заполняют анкеты. Фото: aleksei.fomin42

Напомним, в Новосибирской области выявили 86 больных коронавирусом. В городе действует правила самоизоляции, установлен жесткий контроль за перемещением тех, кому положено быть две недели на карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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