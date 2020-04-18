«Там же светофор»: в Новосибирске на перекрестке кроссовер врезался в хэтчбек

18 Апр 2020 2020-04-18T08:42:03+03:00

В Новосибирске кроссовер врезался в хэтчбек. Фото: «АСТ-54»

Несмотря на то, что в обеих машинах сработали подушки безопасности, людям понадобилась помощь врачей

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В субботу, 18 апреля, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. На перекрестке улиц Красный проспект и Георгия Колонды столкнулись кроссовер «Renault Duster» и хэтчбек «Honda Fit». Людям в машинах понадобилась помощь врачей. Об этом сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Хэтчбек «Honda Fit», следовавший по Красному проспекту в сторону городского аэропорта, получил сильный удар в правую сторону от кроссовера «Renault Duster», выезжавшего с улицы Георгия Колонды. В автомобилях сработали подушки безопасности, — сообщает паблик.

Новосибирцы удивились, почему машины столкнулись, ведь движение на перекраске регулирует светофор.

— Там же светофор! Как они могли так расхлестаться? — пишут удивленные подписчики паблика.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые выясняют детали аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU