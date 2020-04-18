2020-04-18T07:57:28+03:00
Общество

«Двое — из Москвы и Санкт-Петербурга, восемь — никуда не ездили»: в Новосибирске выявили еще 10 больных коронавирусом

Об этом сообщили в оперштабе
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коронавирус нашли еще у 10 новосибирцев.Коронавирус нашли еще у 10 новосибирцев.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В субботу, 18 апреля, в оперштабе правительства Новосибирской области сообщили еще о 10 заболевших коронавирусом, среди них — первый ребенок.

— Коронавирус подтвердился у 10 новосибирцев. Двое из них вернулись из поездок в Москву и Санкт-Петербург, четверо общались с уже заболевшими коронавирусом и четверо ни с кем не контактировали и никуда не ездили, — рассказали в оперштабе.

С начала эпидемии коронавируса заболели 86 человек, из них 16 пациентов выздоровели, их выписали из больницы. Двое скончались. Оба — мужчины в возрасте. У них были сопутствующие заболевания: сахарный диабет и ожирение. Один мужчина заболел ОРВИ и лечился дома, но вскоре попал в больницу с пневмонией, а второй — дальнобойщик из Москвы.

Напомним, первые в Новосибирской области диагноз коронавируса подтвердился у ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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