В Новосибирске коронавирусом заболел первый ребенок

18 Апр 2020 2020-04-18T08:12:05+03:00

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

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В субботу, 18 апреля, в оперштабе правительства Новосибирской области рассказали, что за последние сутки выявили первого больного короновирусом среди детей.

— В детской больнице №3 коронавирус подозревают у 28 детей, у одного ребенка он подтвердился, — рассказали в опрештабе.

Всего за последние сутки выявили 10 заболевших коронавирусом. Все они находятся в инфекционной больнице №1.

— Двое приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Четверо общались в ранее заболевшими коронавирусом, и еще четверо никуда не ездили и с больными COVID-19 не контактировали, — сообщили в оперштабе.

Как стало известно КП-Новосибирск, заболевшему коронавирусом ребенку 9 лет.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области достигло 86 человек, 16 из них выздоровели, двое скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU