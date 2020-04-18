2020-04-18T06:38:41+03:00
Общество

«Вода добралась до первого этажа»: в Новосибирске затопило детский садик

По словам спасателей, всему виной растаявший снег
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске затопило детский сад. Фото: пресс-служба МАССВ Новосибирске затопило детский сад. Фото: пресс-служба МАСС
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В Новосибирске ЧП произошло в детском садике № 89. Он расположен на улице Виктора Усса в Кировском районе. В дошкольном образовательном учреждении затопило подвал и первый этаж. Причиной потопа стал растаявший снег. Воды натекло столько, что хватило бы на маленький бассейн. На выручку детскому садику пришли спасатели МАСС. С собой они привезли специальное оборудование.

— Угроза подтопления была устранена. Оперативно прибывший экипаж спасателей МАСС откачал из подвального помещения семь кубов воду, — сообщили в МАСС.

Воду из подвала и первого этажа откачали спасатели. Фото: пресс-служба МАСС

Воду из подвала и первого этажа откачали спасатели. Фото: пресс-служба МАСС

В МАСС напомнили, что если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Напомним, из-за весеннего паводка в Новосибирске затопило несколько дворов жилых домов. В одном случае из берегов вышла небольшая река, во втором случае под водой оказалась детская площадка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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