«Вода добралась до первого этажа»: в Новосибирске затопило детский садик
В Новосибирске ЧП произошло в детском садике № 89. Он расположен на улице Виктора Усса в Кировском районе. В дошкольном образовательном учреждении затопило подвал и первый этаж. Причиной потопа стал растаявший снег. Воды натекло столько, что хватило бы на маленький бассейн. На выручку детскому садику пришли спасатели МАСС. С собой они привезли специальное оборудование.
— Угроза подтопления была устранена. Оперативно прибывший экипаж спасателей МАСС откачал из подвального помещения семь кубов воду, — сообщили в МАСС.
Воду из подвала и первого этажа откачали спасатели. Фото: пресс-служба МАСС
В МАСС напомнили, что если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.
Напомним, из-за весеннего паводка в Новосибирске затопило несколько дворов жилых домов. В одном случае из берегов вышла небольшая река, во втором случае под водой оказалась детская площадка.
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ИСТОЧНИК KP.RU