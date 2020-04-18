«Один до сих пор в розыске»: двое мужчин задушили в лесу женщину и забрали ее ноутбук

18 Апр 2020 2020-04-18T04:59:53+03:00

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В Новосибирске осудили мужчину, убившего вместе с другом свою знакомую. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

— Вечером 12 августа 2017 года мужчину выдумали предлог и встретились с женщиной. Втроем они уехали в лес в Колыванском районе. В машине женщину задушили и забрали ключи от ее квартиры, оттуда они украли ноутбук. После чего мужчины вернулись в лес и спрятали тело женщины, — рассказали в ведомстве.

Женщину нашли только осенью того же года. Одному из нападавших приговор вынесли только сейчас. Его обвинили по двум статьям «Разбой» и «Убийство». Мужчине дали 18 лет тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил.

А вот второй нападавший находится в розыске. По нему уголовное дело приостановлено.

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