2020-04-17T19:17:18+03:00
Экономика

Глава Центробанка РФ прокомментировала идею с безвозмездными выплатами по 10 — 20 тысяч рублей для россиян

Правительство не готово разбрасываться деньгами, но идет на беспроцентные кредиты работодателям для выдачи зарплат
Никита МАНЬКО
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Правительство готово на субсидии и снижение ставки по кредитамПравительство готово на субсидии и снижение ставки по кредитамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала предложение российских экономистов о безвозмездной выплате каждому россиянину размером в 10-20 тысяч рублей. Разработчики такой меры проанализировали экономическую ситуацию и посчитали, что деньги можно было бы выдать всем гражданам, которые работают в пострадавших отраслях и заработали за прошлый год меньше миллиона рублей.Корреспонденты KP.RU спросили Эльвиру Набиуллину о данном предложении.

— Адресная прямая поддержка граждан — это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям. Но это все находится в компетенции правительства и бюджетных решений, — сообщила Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ РФ настаивает на адресных выплатах в противовес идее обеспечить россиянам «вертолетные выплаты» (от английского выражения helicopter money, что означает раздачу денег всем подряд. — Ред.) Как пояснила Эльвира Набиуллина, подобная мера применяется в странах, где стандартные меры поддержки в виде субсидий, пособий по безработице и льготному кредитованию уже не работает.

ЦБ поможет экономике другим способом. Эльвира Набиуллина дала понять, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ может принять решение снизить ключевую ставку и тем самым понизить ставки по кредитам в коммерческих банках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава Центробанка РФ прокомментировала идею с безвозмездными выплатами по 10 — 20 тысяч рублей для россиян
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