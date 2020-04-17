«Зарплаты мечты» - 70 тысяч: россияне рассказали, сколько они хотят получать

17 Апр 2020 2020-04-17T18:53:21+03:00

Молодежь на самоизоляции рада работать за 60 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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До начала пандемии коронавируса россиянин считал «зарплатой мечты» сумму в 155 тысяч рублей в месяц, однако на самоизоляции запросы стали скромнее. В этом убедились аналитики кадрового агентства SuperJob. Они опросили 2, 5 тысячи россиян старше 18 лет в 437 населенныстх пунктов страны и представили результаты, сообщает KP.RU.

Женщины оказались скромнее мужчин и назвали зарплату в 70 тысяч рублей, а джентльмены согласны работать за 90 тысяч рублей в месяц.

Молодежь до 24 лет готова получать 60 тысяч рублей, работая в период самоизоляции. Старшее поколение за 45 лет хотели бы зарабатывать 92 тысячи.

Жители Москвы мечтают о 100 тысячах рублей — это самые большие амбиции среди горожан. В Санкт-Петербурге «зарплатой мечты» считают 85 тысяч рублей, в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и других крупных городах рады были бы получать 80 тысяч рублей.

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