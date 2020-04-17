2020-04-17T18:53:21+03:00
Общество

«Зарплаты мечты» - 70 тысяч: россияне рассказали, сколько они хотят получать

Мужчины мечтают зарабатывать на 22 тысячи рублей больше женщин
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Молодежь на самоизоляции рада работать за 60 тысяч рублейМолодежь на самоизоляции рада работать за 60 тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

До начала пандемии коронавируса россиянин считал «зарплатой мечты» сумму в 155 тысяч рублей в месяц, однако на самоизоляции запросы стали скромнее. В этом убедились аналитики кадрового агентства SuperJob. Они опросили 2, 5 тысячи россиян старше 18 лет в 437 населенныстх пунктов страны и представили результаты, сообщает KP.RU.

Женщины оказались скромнее мужчин и назвали зарплату в 70 тысяч рублей, а джентльмены согласны работать за 90 тысяч рублей в месяц.

Молодежь до 24 лет готова получать 60 тысяч рублей, работая в период самоизоляции. Старшее поколение за 45 лет хотели бы зарабатывать 92 тысячи.

Жители Москвы мечтают о 100 тысячах рублей — это самые большие амбиции среди горожан. В Санкт-Петербурге «зарплатой мечты» считают 85 тысяч рублей, в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и других крупных городах рады были бы получать 80 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше — у красноярцев и иркутян: стала известна средняя зарплата в Новосибирске

Средняя зарплата в Новосибирске оказалась меньше, чем в среднем по округу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Центробанка РФ прокомментировала идею с безвозмездными выплатами по 10 — 20 тысяч рублей для россиян
«Зарплаты мечты» - 70 тысяч: россияне рассказали, сколько они хотят получать
Дракула существовал? Ученые разгадали, кем на самом деле были вампиры
«Общается жестами, дышит через трубку»: Надежда Бабкина, занимавшаяся самолечением, находится в тяжелом состоянии
Два новых автомобиля для инфекционной и детской больницы получили врачи области
«Мальчик очень напуган»: под Новосибирском перевернулась иномарка с ребенком
У львов в Новосибирском зоопарке – медовый месяц
«Спасибо, что съездили в Москву»: COVID-19 нашли у жителя Карасука
Выплаты строго по графику: в правительстве региона прошли «горячие линии» по вопросам поддержки населения
Это новая мода? Грабитель в медицинской маске напал на женщину в машине