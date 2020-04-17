Дракула существовал? Ученые разгадали, кем на самом деле были вампиры

17 Апр 2020 2020-04-17T18:26:33+03:00

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Оказывается, таинственные истории про Дракулу и вампиров могут иметь вполне реальную подоплеку. Только вот ничего мистического в ней нет: по крайней мере, в этом уверен писатель и фольклорист Майкл Белл.

Как сообщает kp.ru, симптомы туберкулеза – серую кожу, запавшие глаза и капающую из рта после кашля кровь – люди считали доказательствами укуса нечисти. А о том, что это - болезнь, в те времена еще и не знали. Ведь Роберт Кох еше не открыл туберкулезную палочку.

- Представьте себе инфекционную болезнь, которая проявляется гораздо медленнее, чем COVID-19, а симптомы ее еще более загадочны, - рассказывает писатель и фольклорист Майкл Белл в интервью изданию HowStuffWorks. – Она сначала неожиданно вспыхивает, оставляя горы мертвых тел, а потом исчезает.

В общем, соблазн списать все на вампиров был велик, вот и зародилось множество легенд, которые вскоре были окружены ореолом романтики. Так что, если верить ученым, в современном мире Дракулу бы точно вылечили.

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