«Общается жестами, дышит через трубку»: Надежда Бабкина, занимавшаяся самолечением, находится в тяжелом состоянии

17 Апр 2020 2020-04-17T18:00:41+03:00

Надежда Бабкина сейчас в тяжелом состоянии. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица сейчас прикована к кровати

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Состояние 70-летней Надежды Бабкиной, госпитализированной с подозрением на коронавирус, по-прежнему остается тяжелым. Певице постепенно становится лучше, но лечение идет медленно.

- Физически прикована к кровати. Ряд показателей в крови сильно превышен, но терапия дает свои положительные результаты, - передает слова медиков издание kp.ru. И отмечает, что сейчас артистка общается жестамии дышит через трубку.

Напомним, артистка почти две недели занималась самолечением. Когда Надежда Бабкина поступила в больницу, ее ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. 11 апреля стало известно, что артистку вывели из медикаментозного сна.

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