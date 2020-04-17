2020-04-17T18:00:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Общается жестами, дышит через трубку»: Надежда Бабкина, занимавшаяся самолечением, находится в тяжелом состоянии

Певица сейчас прикована к кровати
Татьяна СОЛОВОВА
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Надежда Бабкина сейчас в тяжелом состоянии.Надежда Бабкина сейчас в тяжелом состоянии.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Состояние 70-летней Надежды Бабкиной, госпитализированной с подозрением на коронавирус, по-прежнему остается тяжелым. Певице постепенно становится лучше, но лечение идет медленно.

- Физически прикована к кровати. Ряд показателей в крови сильно превышен, но терапия дает свои положительные результаты, - передает слова медиков издание kp.ru. И отмечает, что сейчас артистка общается жестамии дышит через трубку.

Напомним, артистка почти две недели занималась самолечением. Когда Надежда Бабкина поступила в больницу, ее ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. 11 апреля стало известно, что артистку вывели из медикаментозного сна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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