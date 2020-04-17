2020-04-17T16:53:16+03:00
Общество

Два новых автомобиля для инфекционной и детской больницы получили врачи области

Еще в марте по инициативе «Единой России» была организована работа бесплатного служебного такси для медработников, которые в условиях пандемии коронавируса выезжают на дом к пациентам.
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Автор фото: пресс-Служба НРО партии «Единая Россия»Автор фото: пресс-Служба НРО партии «Единая Россия»
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Чтобы сделать работу врачей еще более быстрой и комфортной, было принято решение приобрести за счет средств партии автомобили для медиков – по 2-3 машины на каждый регион. И спустя всего неделю два новых автомобиля LADA Largus Cross и LADA Vesta пришли в Новосибирскую область. Машины будут использоваться для выездов к пациентам, а также для работы мобильной бригады врачей.

- Мы сократили наши организационные расходы, в том числе, и на подготовку к выборам. За счет сэкономленных средств «Единая Россия» закупила во всех регионах страны машины для медиков. У нас в области один автомобиль направлен в инфекционную больницу №1, второй – в детскую больницу №3. Мы понимаем, что две машины существенно не решат проблему, но это не последняя помощь, которую мы оказываем нашим врачам, - сказал Андрей Панферов, первый заместитель секретаря «Единой России»

Сейчас сложилась такая непростая ситуация в стране и мире, что все понимают – нужно в первую очередь помогать нашим врачам, которые борются за здоровье людей круглые сутки.

- Огромное спасибо врачам, которые сегодня на передовой! Эти самоотверженные люди жертвуют личным временем, семьей, здоровьем чтобы спасти других. После этой пандемии им просто обязаны всем миром поставить памятник. И думаю, после всего пережитого, никому и в голову больше не придёт оптимизировать учреждения здравоохранения. Посмотрите на ситуацию в мире. Основная беда Европы – коек нет. И хорошо, что у нас сохранились большие поликлиники и больницы. Я уверен, что вместе с профессионализмом наших медиков мы пройдем эту беду, - считает Андрей Шимкив, председатель заксобрания Новосибирской области.

Новосибирские врачи довольны полученными автомобилями. Они помогут быстрее доезжать до больных и обслуживать большее количество людей на дому.

- Теперь у нас есть возможность отправить пациентов побыстрее, ведь нам иногда приходится ждать, когда освободится машина. Это нужное приобретение – считает Яна Ульянина, заместитель главного врача по медицинской части инфекционной больницы №1.

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