«Мальчик очень напуган»: под Новосибирском перевернулась иномарка с ребенком

17 Апр 2020 2020-04-17T16:37:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 17 апреля, серьезная авария произошла на трассе Р-256 в Искитиме: там на пересечении трассы с улицей Западный жилмассив столкнулись две иномарки Honda Fit и Toyota Mark II.

Удар был такой силы, что Honda Fit улетела в кювет и перевернулась, у второго автомобиля - Toyota Mark II – серьезно повреждена передняя часть.

- В салоне «Хонды», помимо водителя, находились женщина и ребёнок, который был очень перепуган произошедшим, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Однако он не пострадал, так как находился в удерживающем кресле.

Как сообщают очевидцы, на месте работали полицейские и врачи «Скорой помощи». О том, что кто-то получил серьезные травмы, не сообщается. Теперь во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU