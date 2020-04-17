«Мальчик очень напуган»: под Новосибирском перевернулась иномарка с ребенком
В пятницу, 17 апреля, серьезная авария произошла на трассе Р-256 в Искитиме: там на пересечении трассы с улицей Западный жилмассив столкнулись две иномарки Honda Fit и Toyota Mark II.
Удар был такой силы, что Honda Fit улетела в кювет и перевернулась, у второго автомобиля - Toyota Mark II – серьезно повреждена передняя часть.
- В салоне «Хонды», помимо водителя, находились женщина и ребёнок, который был очень перепуган произошедшим, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Однако он не пострадал, так как находился в удерживающем кресле.
Как сообщают очевидцы, на месте работали полицейские и врачи «Скорой помощи». О том, что кто-то получил серьезные травмы, не сообщается. Теперь во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU