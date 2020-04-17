2020-04-17T16:04:59+03:00
Дом. Семья

У львов в Новосибирском зоопарке – медовый месяц

К царю зверей приехала невеста из Санкт-Петербурга. Сначала будущие молодожены прошли «самоизоляцию», а потом встретились
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
У львов Новосибирского зоопарка начинается чудесная пора. Фото: Валерий Панов.У львов Новосибирского зоопарка начинается чудесная пора. Фото: Валерий Панов.
Изменить размер текста:

Новосибирский зоопарк тебе живет без людей. Посещение этого заведения закрыто для посетителей, звери остались наедине с собой и персоналом. О том, что нового в их жизнях, рассказывают Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области.

- Молодой лев Сэм как-то особенно приосанился. Во-первых, он теперь не один. К нему приехала невеста из Ленинградского зоопарка. В Новосибирске львице дали имя — Найтирия. Месяц они жили по соседству, но каждый на своей территории. Теперь состоялось и более близкое знакомство — можно сказать, медовый месяц. Во-вторых, у Сэма новоселье — новый вольер и павильон, - рассказывают журналисты издания.

Новосибирский зоопарк перестал принимать посетителей с 28 марта. Это вынужденная мера, она связана с профилактикой коронавируса. Сотрудники зверинца по-прежнему ездят на работу, но их передвижения – с соблюдением максимальной осторожности. Даже передвижения на автобусах им запрещены – персонал собирает и развозит служебный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У львов в Новосибирском зоопарке – медовый месяц
«Спасибо, что съездили в Москву»: COVID-19 нашли у жителя Карасука
Выплаты строго по графику: в правительстве региона прошли «горячие линии» по вопросам поддержки населения
Это новая мода? Грабитель в медицинской маске напал на женщину в машине
Дым видно с двух берегов: рядом с аквапарком горят два частных дома
В пасхальные выходные в Новосибирске устроят проверки на пьянство за рулем
Полчаса и результат готов: новые российско-японские тесты на коронавирус показывают точность 99,9%
Стало известно, почему в Новосибирске снова завыла сирена
Новосибирцев с ОРВИ и коронавирусом будут помещать в одну больницу
«Рассчитался в магазине — получи штраф: новосибирцев, нарушивших карантин, будут выявлять по банковским картам
«У мамы истерика»: сибиряк, найденный мертвым во дворе, оказался подростком
В Новосибирске во дворе высотки нашли мертвого мужчину
В Новосибирской области будут судить полицейских за придуманную аварию на дороге
Новосибирский губернатор Андрей Травников: «Тестирование на коронавирус не проходил еще ни разу»
Губернатор Андрей Травников: «Мы с коронавирусом надолго, давайте не будем питать иллюзий»
«Все мероприятия не отменят»: Андрей Травников рассказал, как будут праздновать 9 Мая в Новосибирске
Губернатор Андрей Травников: «Риски заражения коронавирусом мы видим в начале дачного сезона»
«У него поражение легких»: один больной коронавирусом в крайне тяжелом состоянии
«Он похож на муравьеда»: новосибирцев позабавил парень в маске чумного доктора
Сибирячку, которую сдали соседи за нарушение самоизоляции, оштрафовали на 30 тысяч рублей
Новосибирцы продали мусор на 243 тысячи рублей вместо брендовой одежды
«Один — из Мурманска, остальные никуда не выезжали»: в Новосибирске выявили еще 12 больных коронавирусом
Как связаны понятия патриотизм и священная война
«Говорил, что это доски»: сибиряка будут судить за кражу шпал