У львов в Новосибирском зоопарке – медовый месяц

17 Апр 2020 2020-04-17T16:04:59+03:00

К царю зверей приехала невеста из Санкт-Петербурга. Сначала будущие молодожены прошли «самоизоляцию», а потом встретились

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Новосибирский зоопарк тебе живет без людей. Посещение этого заведения закрыто для посетителей, звери остались наедине с собой и персоналом. О том, что нового в их жизнях, рассказывают Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области.

- Молодой лев Сэм как-то особенно приосанился. Во-первых, он теперь не один. К нему приехала невеста из Ленинградского зоопарка. В Новосибирске львице дали имя — Найтирия. Месяц они жили по соседству, но каждый на своей территории. Теперь состоялось и более близкое знакомство — можно сказать, медовый месяц. Во-вторых, у Сэма новоселье — новый вольер и павильон, - рассказывают журналисты издания.

Новосибирский зоопарк перестал принимать посетителей с 28 марта. Это вынужденная мера, она связана с профилактикой коронавируса. Сотрудники зверинца по-прежнему ездят на работу, но их передвижения – с соблюдением максимальной осторожности. Даже передвижения на автобусах им запрещены – персонал собирает и развозит служебный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU