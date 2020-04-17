«Спасибо, что съездили в Москву»: COVID-19 нашли у жителя Карасука

17 Апр 2020 2020-04-17T14:41:15+03:00

Коронавирус зафиксирован в глубинке Новосибирской области. По городу расползаются слухи о зараженном

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Коронавирус обнаружили у жителя cибирской глубинки. Этот диагноз поставили человеку, который проживает в Карасуке.

Глава Карасукского района Александр Гофман сделал официальное обращение к жителям.

«Призываю ограничить посещение гражданами мест захоронения, кроме случаев погребения умершего. Отложите посещение храмов и участие в религиозных массовых обрядах, церемониях различных конфессий с большим количеством людей. Максимально снизьте число посещений магазинов и общественных мест», - призвал жителей глава.

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По данным администрации, обладатель диагноза изолирован в Карасукской центральной районной больнице.

От местных жителей КП-Новосибирск поступает информация, что зараженный прибыл из Москвы, а в Карасуке торговал шашлыком.

«Спасибо человеку, что вовремя съездили в Москву», - таков один из саркастичных комментариев, что появляются в соцсетях Карасука.

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