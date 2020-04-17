«Спасибо, что съездили в Москву»: COVID-19 нашли у жителя Карасука
Коронавирус обнаружили у жителя cибирской глубинки. Этот диагноз поставили человеку, который проживает в Карасуке.
Глава Карасукского района Александр Гофман сделал официальное обращение к жителям.
«Призываю ограничить посещение гражданами мест захоронения, кроме случаев погребения умершего. Отложите посещение храмов и участие в религиозных массовых обрядах, церемониях различных конфессий с большим количеством людей. Максимально снизьте число посещений магазинов и общественных мест», - призвал жителей глава.
Новосибирцы объяснили, почему не соблюдают самоизоляцию. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
По данным администрации, обладатель диагноза изолирован в Карасукской центральной районной больнице.
От местных жителей КП-Новосибирск поступает информация, что зараженный прибыл из Москвы, а в Карасуке торговал шашлыком.
«Спасибо человеку, что вовремя съездили в Москву», - таков один из саркастичных комментариев, что появляются в соцсетях Карасука.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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