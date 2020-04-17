2020-04-17T14:24:34+03:00
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Выплаты строго по графику: в правительстве региона прошли «горячие линии» по вопросам поддержки населения

В условиях режима повышенной готовности новосибирцам окажут помощь — методички для предпринимателей и продление выплат
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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В регионе окажут финансовую поддержку в период режима повышенной готовности.В регионе окажут финансовую поддержку в период режима повышенной готовности.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В правительстве Новосибирской области 17 апреля прошли две телефонные «горячие линии». Представители профильных министерств ответили на вопросы граждан о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также о соцподдержке в период режима повышенной готовности.

И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что сейчас в постоянном режиме работают сразу несколько «горячих линий» на базе центра «Мой бизнес», антикризисного штаба АО «Российский экспортный центр» и других организаций. Кроме того, минэкономразвития региона подготовило методические рекомендации для предпринимателей при обращении за господдержкой. Это поможет определиться с подходящими мерами поддержки.

Начальник отдела социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич рассказал о том, что все соцвыплаты в регионе осуществляются по графику.

— В каждой возникшей жизненной ситуации мы рассматриваем все возможности оказания материальной помощи, либо помощи продуктовыми наборами,- отметил Дмитрий Радич. — Центры социальной поддержки населения работают в обычном режиме, прием по предварительной записи, чтобы исключить скопление людей. Подать заявление можно через единый портал госуслуг или по телефону. Сейчас автоматически продлеваются ежемесячные выплаты семьям с детьми, у которых окончание выплатного периода приходится на период с апреля по сентябрь 2020 года. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которая истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, пролонгируется на полгода в том же размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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