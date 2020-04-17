2020-04-17T13:49:27+03:00
Происшествия

Это новая мода? Грабитель в медицинской маске напал на женщину в машине

Мужчина был в солнцезащитных очках, медицинской маске и перчатках
Екатерина КОМЯКОВА
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Мужчина напал на женщину, когда та садилась за руль своего авто. Фото: ГУ МВД по НСОМужчина напал на женщину, когда та садилась за руль своего авто. Фото: ГУ МВД по НСО
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В Новосибирске задержали разбойника, который был экипирован как человек, опасающийся коронавируса. На лице - маска, на руках – перчатки, вдобавок еще и солнцезащитные очки. Мужчина подошел среди бела дня к 48-летней женщине, когда та садилась в свою машину.

- Он, угрожая ей ножом, отобрал два сотовых телефона и женскую сумку с документами. Продолжая угрожать потерпевшей, он требовал, чтобы сибирячка заехала во двор. В пути следования женщине удалось выскочить из автомобиля и скрыться, - сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Человек в маске тоже перепугался и ретировался. Женщина же обратилась в полицию. Подозреваемого удалось задержать, оказывается он уже совершал подобные нападения на автомобилисток. В хостеле были найдены одежда, обувь, в которых был тогда разбойник, а также один из телефонов.

В полиции просят всмотреться в лицо преступника, если он приставал и к вам, сообщите об этом по телефонам: 232-26-47, 232-28-40.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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