Это новая мода? Грабитель в медицинской маске напал на женщину в машине
В Новосибирске задержали разбойника, который был экипирован как человек, опасающийся коронавируса. На лице - маска, на руках – перчатки, вдобавок еще и солнцезащитные очки. Мужчина подошел среди бела дня к 48-летней женщине, когда та садилась в свою машину.
- Он, угрожая ей ножом, отобрал два сотовых телефона и женскую сумку с документами. Продолжая угрожать потерпевшей, он требовал, чтобы сибирячка заехала во двор. В пути следования женщине удалось выскочить из автомобиля и скрыться, - сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
Человек в маске тоже перепугался и ретировался. Женщина же обратилась в полицию. Подозреваемого удалось задержать, оказывается он уже совершал подобные нападения на автомобилисток. В хостеле были найдены одежда, обувь, в которых был тогда разбойник, а также один из телефонов.
В полиции просят всмотреться в лицо преступника, если он приставал и к вам, сообщите об этом по телефонам: 232-26-47, 232-28-40.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU