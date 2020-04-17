2020-04-17T13:31:33+03:00
Происшествия

Дым видно с двух берегов: рядом с аквапарком горят два частных дома

В одном доме проверка уже прошла – людей нет, в другом проверка еще идет
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске пожар в Ленинском районе. Фото: vk.com/incident_nskВ Новосибирске пожар в Ленинском районе. Фото: vk.com/incident_nsk
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В Новосибирске рядом с Аквапарком случился пожар в частном секторе. Горят два дома на улице Моторной.

– Один дом проверили на наличие людей, там никого нет, второй – проверяют, – сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Общая площадь пожара 100 квадратных метров, на месте работают 5 автоцистерн.

Пожарные выехали на место в 15.53, на месте были уже в 16.02.

Горят два дома за аквапарком. Фото: vk.com/incident_nsk

Горят два дома за аквапарком. Фото: vk.com/incident_nsk

Дым виден с двух берегов города. Фото: vk.com/incident_nsk

Дым виден с двух берегов города. Фото: vk.com/incident_nsk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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