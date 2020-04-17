Дым видно с двух берегов: рядом с аквапарком горят два частных дома
В Новосибирске рядом с Аквапарком случился пожар в частном секторе. Горят два дома на улице Моторной.
– Один дом проверили на наличие людей, там никого нет, второй – проверяют, – сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Общая площадь пожара 100 квадратных метров, на месте работают 5 автоцистерн.
Пожарные выехали на место в 15.53, на месте были уже в 16.02.
Горят два дома за аквапарком. Фото: vk.com/incident_nsk
Дым виден с двух берегов города. Фото: vk.com/incident_nsk
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU