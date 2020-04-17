В пасхальные выходные в Новосибирске устроят проверки на пьянство за рулем

17 Апр 2020 2020-04-17T13:03:50+03:00

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В Новосибирске 18 и 19 апреля пройдут массовые тотальные проверки водителей. Автомобилистов будут останавливать ночью, проверять на алкогольное опьянение.

- Будут задействованы дополнительные экипажи. Рейд проходит связи с увеличением количества ДТП с участием нетрезвых водителей в Новосибирске, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в России действуют строгие наказания за пьяное вождение. Если человек попался первый раз, то ему выпишут штраф на 30 тысяч рублей и лишат прав на срок до двух лет. Если же нарушение совершено повторно, то это уже уголовное преступление. Тут уже штраф существеннее, от 200 до 300 тысяч рублей. Либо же наказанием могут стать обязательные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет. Также за повторное пьяное вождение лишат прав на три года.

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