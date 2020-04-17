Полчаса и результат готов: новые российско-японские тесты на коронавирус показывают точность 99,9%
Новая разработка показывает очень высокую точность определения вируса причем за время на проведение теста и выдачу результатов уходит всего 30 минут. В основе системы быстрая молекулярная диагностика на изотермальных реакциях. Команда разработчиков состоит из японских и российских ученых. К началу выпуска все готово, закупки уже оформляются для России и других стран мира.
- Мы начали заниматься разработкой с середины марта. Работали в режиме всеобщей мобилизации, сняли специалистов с других направлений, люди работали и днем и ночью. В итоге нам это удалось, в рекордные сроки мы получили очень эффективную тест-систему, - рассказал kp.ru директор компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев.
Курировал разработчиков новосибирский центр вирусологии «Вектор», испытания нового теста показали точность абсолютно на всех пробах.
Еще один плюс нового теста - возможность определить заболевание на ранних сроках, еще во время его икубационного периода.
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ИСТОЧНИК KP.RU