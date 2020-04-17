2020-04-17T12:56:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Полчаса и результат готов: новые российско-японские тесты на коронавирус показывают точность 99,9%

Производитель готов выдавать более 2,5 миллионов систем за одну неделю
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Еще один плюс нового теста - возможность определить заболевание на ранних сроках.Еще один плюс нового теста - возможность определить заболевание на ранних сроках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Новая разработка показывает очень высокую точность определения вируса причем за время на проведение теста и выдачу результатов уходит всего 30 минут. В основе системы быстрая молекулярная диагностика на изотермальных реакциях. Команда разработчиков состоит из японских и российских ученых. К началу выпуска все готово, закупки уже оформляются для России и других стран мира.

- Мы начали заниматься разработкой с середины марта. Работали в режиме всеобщей мобилизации, сняли специалистов с других направлений, люди работали и днем и ночью. В итоге нам это удалось, в рекордные сроки мы получили очень эффективную тест-систему, - рассказал kp.ru директор компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев.

Курировал разработчиков новосибирский центр вирусологии «Вектор», испытания нового теста показали точность абсолютно на всех пробах.

Еще один плюс нового теста - возможность определить заболевание на ранних сроках, еще во время его икубационного периода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Спасибо, что съездили в Москву»: COVID-19 нашли у жителя Карасука
Выплаты строго по графику: в правительстве региона прошли «горячие линии» по вопросам поддержки населения
Это новая мода? Грабитель в медицинской маске напал на женщину в машине
Дым видно с двух берегов: рядом с аквапарком горят два частных дома
В пасхальные выходные в Новосибирске устроят проверки на пьянство за рулем
Полчаса и результат готов: новые российско-японские тесты на коронавирус показывают точность 99,9%
Стало известно, почему в Новосибирске снова завыла сирена
Новосибирцев с ОРВИ и коронавирусом будут помещать в одну больницу
«Рассчитался в магазине — получи штраф: новосибирцев, нарушивших карантин, будут выявлять по банковским картам
«У мамы истерика»: сибиряк, найденный мертвым во дворе, оказался подростком
В Новосибирске во дворе высотки нашли мертвого мужчину
В Новосибирской области будут судить полицейских за придуманную аварию на дороге
Новосибирский губернатор Андрей Травников: «Тестирование на коронавирус не проходил еще ни разу»
Губернатор Андрей Травников: «Мы с коронавирусом надолго, давайте не будем питать иллюзий»
«Все мероприятия не отменят»: Андрей Травников рассказал, как будут праздновать 9 Мая в Новосибирске
Губернатор Андрей Травников: «Риски заражения коронавирусом мы видим в начале дачного сезона»
«У него поражение легких»: один больной коронавирусом в крайне тяжелом состоянии
«Он похож на муравьеда»: новосибирцев позабавил парень в маске чумного доктора
Сибирячку, которую сдали соседи за нарушение самоизоляции, оштрафовали на 30 тысяч рублей
Новосибирцы продали мусор на 243 тысячи рублей вместо брендовой одежды
«Один — из Мурманска, остальные никуда не выезжали»: в Новосибирске выявили еще 12 больных коронавирусом
Как связаны понятия патриотизм и священная война
«Говорил, что это доски»: сибиряка будут судить за кражу шпал