Стало известно, почему в Новосибирске снова завыла сирена

17 Апр 2020 2020-04-17T12:54:52+03:00

Обеспокоенные жители сообщили об этом в редакцию КП-Новосибирск

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В пятницу, 17 апреля, в Новосибирске снова зазвучала сирена, также жители города заметили, что изменился текст оповещения, касающийся самоизоляции.

— Несколько раз подряд звучала сирена, а потом оповещение, буквально минут через все повторилось, — рассказала КП-Новосибирск жительница города

За комментарием мы обратилась в МЧС по Новосибирской области. Оказалось, что изменения в оповещении не случайны.

— В связи с тем, что сервис Яндекса «Самоизоляция» показывает низкий индекс в Новосибирской области принято решение теперь снова включать сирену. Также был изменен текст оповещения, в нем в том числе мы предупреждаем людей преклонного возраста от поездок в общественном транспорте над дачу, — ответил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков

Теперь оповещение звучит так:

— Во избежание распространения коронавирусной инфекции просим вас не покидать места проживания без экстренной необходимости. Людям старшего возраста рекомендуем не пользоваться общественным транспортом, — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU