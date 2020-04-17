2020-04-17T11:50:51+03:00
Общество

«Рассчитался в магазине — получи штраф: новосибирцев, нарушивших карантин, будут выявлять по банковским картам

Есть еще парочка методов поймать тех, кому не сидиться дома
Ульяна ДЖАНКОВА
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За теми, кто на карантине, будут следить, используя технические возможности.За теми, кто на карантине, будут следить, используя технические возможности.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 17 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел брифинг для журналистов. Встреча была посвящена обстановке в регионе в условиях эпидемии коронавируса. Отвечаю на вопрос буду ли в области введены электронные пропуска для жителей, он сказал, что пока такой надобности нет. Технические возможности используются, но только для выявления тех, кто не соблюдает медицинский карантин. Это те люди, которые прилетели из других страны, Москвы и Санкт-Петербурга. Напомним, они обязательно должны соблюдать карантин две недели.

— Мы используем технические средства, которые выявляют нарушителей ПДД. Сегодня все автомобили, чьи владельцы обязаны находиться дома, занесены в базу. Также используется информация систем МФЦ и Госуслуг. Если человек на карантине вдруг придет в эти учреждения, данные также поступят об этом. Используется системы транспортных и социальных карт. Сигнал пойдет в Росгвардию и полицию. В ближайшее время мы планируем договориться с банками, которые действует на территории регионов, чтобы получать информацию о любых платежах сделанных вне дома, — отметил глава региона.

Также планируется отслеживать перемещения людей на карантине по геолокации, соответствующие программы должны заработать на следующей неделе. Губернатор подчеркнул, что эти меры направлены только на тех, кто обязан соблюдать медицинский карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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