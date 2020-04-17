2020-04-17T11:36:41+03:00
Происшествия

«У мамы истерика»: сибиряк, найденный мертвым во дворе, оказался подростком

Тело 16-летнего парня пролежало на дороге около двух часов, пока его не опознали родители
Ульяна ДЖАНКОВА
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Подросток свел счеты с жизнью. Фото: Татьяна, жительница домаПодросток свел счеты с жизнью. Фото: Татьяна, жительница дома
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В пятницу, 17 апреля, в Калининском районе Новосибирска произошла трагедия. Там во дворе дома №6/3 на улице Мясникова посреди дороги обнаружили мертвого молодого человека.

Им оказался 16-летний подросток.

— В квартире нашли записку «Вы были хорошими родителями». Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, — рассказал источник КП-Новосибирск.

По словам соседей, тело парня пролежало на асфальте около двух часов, пока не приехали его родители.

— Папа в шоке, у мамы — истерика, — рассказали КП-Новосибирска жители дома.

Напомним, мертвое тело парня нашли днем в пятницу, 17 апреля. Изначально жители дома, во дворе которого произошла трагедия, предположили, что молодого человека сбила машина.

На месте работают сотрудники следственного комитета и полиции. Они устанавливают детали произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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