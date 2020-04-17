В Новосибирске во дворе высотки нашли мертвого мужчину
В пятницу, 17 апреля, во дворе дома №6/3 на улице Мясниковой обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Версия полицейских — мужчина упал с высоты.
— На место выехали сотрудники следственного комитета и полиции, разбираются в обстоятельствах произошедшего. Возможно, вскоре появятся видео с камер наружного наблюдения, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Вот только жители дома сомневаются, что случился не несчастный случай. Они думаею, человека сбила машина. Своей версией с КП-Новосибирск поделилась Татьяна.
— Похоже, все-таки машина сбила. Если бы он падал, попал бы на козырек — расстояние большое очень, а он четко посередине дороги оказался. Не было никакого шума. На вид мужчина молодой, ему лет 30, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Татьяна.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU