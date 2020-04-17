2020-04-17T11:14:08+03:00
Общество

В Новосибирске во дворе высотки нашли мертвого мужчину

У жителей дома несколько версий случившегося, почему сибиряк оказался посреди дороги
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Мужчину нашли под окнами высотки. Фото: Татьяна, жительница дома № 6/3.Мужчину нашли под окнами высотки. Фото: Татьяна, жительница дома № 6/3.
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В пятницу, 17 апреля, во дворе дома №6/3 на улице Мясниковой обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Версия полицейских — мужчина упал с высоты.

— На место выехали сотрудники следственного комитета и полиции, разбираются в обстоятельствах произошедшего. Возможно, вскоре появятся видео с камер наружного наблюдения, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вот только жители дома сомневаются, что случился не несчастный случай. Они думаею, человека сбила машина. Своей версией с КП-Новосибирск поделилась Татьяна.

— Похоже, все-таки машина сбила. Если бы он падал, попал бы на козырек — расстояние большое очень, а он четко посередине дороги оказался. Не было никакого шума. На вид мужчина молодой, ему лет 30, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Татьяна.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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