В Новосибирской области будут судить полицейских за придуманную аварию на дороге

17 Апр 2020 2020-04-17T10:38:01+03:00

Будут судить полицейских за придуманную аварию на дороге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Двоих полицейских из города Черепаново в Новосибирской области будут судить. В декабре 2017 года они подделали сведения об аварии, которая якобы случилась на трассе «Черепаново-Маслянино».

— Сотрудники ДПС 39 и 48 лет для статистики создали видимость ДТП, в котором якобы столкнулись «Субару Легаси» и «КамАЗ». Они составили подложные протоколы об административном правонарушении с заведомо ложными данными, — сообщили в следственном комитете по Новосибирской области.

В отношении двух полицейских возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Сейчас межрайонный следственный отдел Черепанова завершил расследование. Уголовное дело с обвинением будет направлено в суд. Копии дела перед этим вручат обвиняемым.

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