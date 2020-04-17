В Новосибирской области будут судить полицейских за придуманную аварию на дороге
Двоих полицейских из города Черепаново в Новосибирской области будут судить. В декабре 2017 года они подделали сведения об аварии, которая якобы случилась на трассе «Черепаново-Маслянино».
— Сотрудники ДПС 39 и 48 лет для статистики создали видимость ДТП, в котором якобы столкнулись «Субару Легаси» и «КамАЗ». Они составили подложные протоколы об административном правонарушении с заведомо ложными данными, — сообщили в следственном комитете по Новосибирской области.
В отношении двух полицейских возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Сейчас межрайонный следственный отдел Черепанова завершил расследование. Уголовное дело с обвинением будет направлено в суд. Копии дела перед этим вручат обвиняемым.
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ИСТОЧНИК KP.RU