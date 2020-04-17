Новосибирский губернатор Андрей Травников: «Тестирование на коронавирус не проходил еще ни разу»

17 Апр 2020 2020-04-17T09:23:36+03:00

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В пятницу, 17 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с журналистами. Глава региона подтвердил, что он, общаясь с большим количеством людей, рискует заболеть коронавирусом. Он рассказал, что будет делать, как только почувствует признаки болезни.

— Я тестирование не проходил ни разу. Но заверяю, как только я почувствую какое-то недомогание, первое, что сделаю, это запрусь в кабинете, а второе — сдам анализы. Некоторые мои коллеги, которые в последнее время были на больничном, возвращались из зарубежных стран, даже в тот период, когда некоторые государства не были закрыты, они все проходили тестирования, а также двухнедельный режим самоизоляции, — отметил глава региона.

Напомним, в Новосибирской области за последние сутки диагноз коронавируса диагностировали у 12 человек. Теперь общее количество заболевших — 76 человек, из них — 16 выздоровели, двое скончались, один пациент в крайне тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU