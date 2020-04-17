2020-04-17T09:23:36+03:00
Общество

Новосибирский губернатор Андрей Травников: «Тестирование на коронавирус не проходил еще ни разу»

Глава региона рассказал, что сделает в первую очередь, когда почувствует признаки болезни
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Андрей Травников пообещал запереться в кабинете, как только почувствует недомогание.Андрей Травников пообещал запереться в кабинете, как только почувствует недомогание.
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с журналистами. Глава региона подтвердил, что он, общаясь с большим количеством людей, рискует заболеть коронавирусом. Он рассказал, что будет делать, как только почувствует признаки болезни.

— Я тестирование не проходил ни разу. Но заверяю, как только я почувствую какое-то недомогание, первое, что сделаю, это запрусь в кабинете, а второе — сдам анализы. Некоторые мои коллеги, которые в последнее время были на больничном, возвращались из зарубежных стран, даже в тот период, когда некоторые государства не были закрыты, они все проходили тестирования, а также двухнедельный режим самоизоляции, — отметил глава региона.

Напомним, в Новосибирской области за последние сутки диагноз коронавируса диагностировали у 12 человек. Теперь общее количество заболевших — 76 человек, из них — 16 выздоровели, двое скончались, один пациент в крайне тяжелом состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске во дворе высотки нашли мертвого мужчину
В Новосибирской области будут судить полицейских за придуманную аварию на дороге
Новосибирский губернатор Андрей Травников: «Тестирование на коронавирус не проходил еще ни разу»
Губернатор Андрей Травников: «Мы с коронавирусом надолго, давайте не будем питать иллюзий»
«Все мероприятия не отменят»: Андрей Травников рассказал, как будут праздновать 9 Мая в Новосибирске
Губернатор Андрей Травников: «Риски заражения коронавирусом мы видим в начале дачного сезона»
«У него поражение легких»: один больной коронавирусом в крайне тяжелом состоянии
«Он похож на муравьеда»: новосибирцев позабавил парень в маске чумного доктора
Сибирячку, которую сдали соседи за нарушение самоизоляции, оштрафовали на 30 тысяч рублей
Новосибирцы продали мусор на 243 тысячи рублей вместо брендовой одежды
«Один — из Мурманска, остальные никуда не выезжали»: в Новосибирске выявили еще 12 больных коронавирусом
Как связаны понятия патриотизм и священная война
«Говорил, что это доски»: сибиряка будут судить за кражу шпал