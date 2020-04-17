«Все мероприятия не отменят»: Андрей Травников рассказал, как будут праздновать 9 Мая в Новосибирске

17 Апр 2020 2020-04-17T08:58:10+03:00

Губернатор рассказал, как будут отмечать 9 Мая в Новосбиирске. Фото: Влад КОМЯКОВ

Об этом он сказал на брифинге для журналистов

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В пятницу, 17 апреля, в правительстве Новосибирской области состоялся брифинг для журналистов. На нем глава региона Андрей Травников рассказал о том, как в Новосибирске будут отмечать 9 Мая 2020.

— Девятого мая парад на площади Ленина не состоится, но подготовка к празднику идет, все мероприятия не отменят, — ответил Андрей Травников.

Корреспондент КП-Новосибирск уточнила этот вопрос у начальника департамента спорта, культуры и молодежной политики Анны Терешковой.

— Мы полностью готовили все мероприятия на 9 Мая, уже вышло постановление мэра Новосибирска. Пока еще нет даты переноса, но сегодня на совещании мы встречаемся с организациями «Бессмертного полка» и «Свечой памяти», будем думать, как перенести основные мероприятия в онлайн-режим, — пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

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