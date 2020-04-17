2020-04-17T08:36:11+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников: «Риски заражения коронавирусом мы видим в начале дачного сезона»

Глава региона призвал новосибирцев не ездить загород в переполненном автобусе или электричке
Ульяна ДЖАНКОВА
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В региональном правительстве ожидают всплеск заболеваемости коронавирусом, когда начнется дачный сезон.В региональном правительстве ожидают всплеск заболеваемости коронавирусом, когда начнется дачный сезон.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 17 апреля, на брифинге в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников отметил, что всплеск заболеваемости коронавирусом ожидают в начале дачного сезона.

— Прошу проявить жителей ответственность и осознанность. Хотя бы не ездить на дачу в переполненном автобусе или электричке, а то получится, что в пятницу все вместе уехали, в воскресенье вернулись, — отметил глава региона. — Не надо ездить туда и сюда. Можно увезти, например, родителей среди недели на дачу.

Автобусы по дачным маршрутам начнут курсировать в последние дни апреля.

Напомним, в Новосибирской области на данный момент 76 больных коронавирусом, 16 из них выздоровели, двое скончались. Как сообщил губернатор Новосибирской области, сейчас в тяжелом состоянии находится один пациент, у него поражение легких, он подключен к аппарату ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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