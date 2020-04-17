«У него поражение легких»: один больной коронавирусом в крайне тяжелом состоянии

17 Апр 2020 2020-04-17T08:12:30+03:00

Один заболевший коронавирусом в Новосибирске в крайне тяжелом состоянии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В пятницу, 17 апреля, в правительстве Новосибирской области провели брифинг для журналистов. На нем глава региона Андрей Травников рассказал о состоянии больных коронавирусом, которые госпитализированы в инфекционную больницу №1.

— Один пациент в крайне тяжелом состоянии, у него поражение легких, есть сопутствующие заболевания. Он подключен к ИВЛ, — отметил губернатор.

Напомним, за последние сутки в Новосибирской области выявили 12 больных коронавируосм. Таким образом, общее количество зараженных инфекций в регионе достигло 76 человек, из них 16 выздоровели, двое скончались. Оба умерших были в возрасте, у них были сопутствующие заболевания: сахарный диабет и ожирение. Один — житель Новосибирска, сначала лечился от ОРВИ, второй — дальнобойщик, которому в Новосибирске стало резко плохо.

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ИСТОЧНИК KP.RU