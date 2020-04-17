«Он похож на муравьеда»: новосибирцев позабавил парень в маске чумного доктора

17 Апр 2020 2020-04-17T07:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычным фото поделилась читательница КП-Новосибирск. Она стояла в очереди в строительном гипермаркете, и в это время увидела двух парней около соседней кассы. Один из них нацепил на лицо противогаз, а второй — черную маску с птичьим клювом.

— Этих парней я сфотографировала вчера, мы были в магазине с мужем. Он сказал: гляди, какой муравьед. А я сразу узнала — это маска чумного доктора. Решила сфотографировать. Парни увидели, как я снимаю. На эпатаж рассчитано однозначно, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск читательница Анна Прокопенко.

Анна рассказала, что сначала «чумной доктор» возмутился, но в итоге согласился — все равно же не видно лиц.

— Потом они посмеялись. Ну, поняли, как люди будут реагировать. Что они покупали, я, к сожалению, не увидела, — сказала Анна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU