2020-04-17T07:59:58+03:00
Общество

«Он похож на муравьеда»: новосибирцев позабавил парень в маске чумного доктора

Его заметили в строительном магазине
Надежда РЫЖКИНА
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Парень поначалу постеснялся фотографироваться. Фото: Анна Прокопенко.Парень поначалу постеснялся фотографироваться. Фото: Анна Прокопенко.
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Необычным фото поделилась читательница КП-Новосибирск. Она стояла в очереди в строительном гипермаркете, и в это время увидела двух парней около соседней кассы. Один из них нацепил на лицо противогаз, а второй — черную маску с птичьим клювом.

— Этих парней я сфотографировала вчера, мы были в магазине с мужем. Он сказал: гляди, какой муравьед. А я сразу узнала — это маска чумного доктора. Решила сфотографировать. Парни увидели, как я снимаю. На эпатаж рассчитано однозначно, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск читательница Анна Прокопенко.

Анна рассказала, что сначала «чумной доктор» возмутился, но в итоге согласился — все равно же не видно лиц.

— Потом они посмеялись. Ну, поняли, как люди будут реагировать. Что они покупали, я, к сожалению, не увидела, — сказала Анна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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