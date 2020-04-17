Сибирячку, которую сдали соседи за нарушение самоизоляции, оштрафовали на 30 тысяч рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T07:51:15+03:00

Женщина вернулась из Таиланда, но не стала соблюдать карантин

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Кировский районный суд Новосибирска наказал женщину, которая не соблюдала карантин после того, как вернулась из Таиланда. Она несколько раз выходила из дома на протяжение трех дней. Об этом полицейским рассказали бдительные соседи, в подтверждение своих слов они предоставили видеозапись. На ней, как говорится в сообщении суда, видно, как сибирячка заходит в подъезд.

Женщина наняла адвоката и в суде пыталась доказать, что соседи наговаривают, а видео — фикция. Несмотря на все убеждения, суд принял решение наказать сибирячку.

— Заявления защитника о фальсификации видеозаписи судом оценено, как необоснованное. Данные действия гражданки квалифицированы по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей, — сообщили в суде.

Напомним, женщина была против того, чтобы дело рассматривал без нее, поэтому заседание перенесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU