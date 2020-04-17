Новосибирцы продали мусор на 243 тысячи рублей вместо брендовой одежды

17 Апр 2020 2020-04-17T07:17:22+03:00

Мошенники отправляли по почте подделки брендовых товаров и даже мусор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посылки с отходами или подделки они отправляли клиентам в посылках

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Четверо новосибирцев пойдут под суд за то, что обманывали покупателей. Они через интернет-магазины продавали дорогие спорттовары по заниженной цене. Люди, желающие купить «бренд», оплачивали доставку, но в посылках их ждал неприятный сюрприз.

— Покупатели получали подделку под бренд, причем зачастую – не того наименования. Иногда в посылках вместо товара приходили коробки с мусором, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались молодые люди от 22 до 35 лет. Всего от их махинаций пострадали 45 человек. Всего жулики забрали себе 243 тысячи рублей. Часть этих денег — 205 тысяч — глава преступной группы уже возместил.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» с утвержденным обвинением направили в суд. Теперь новосибирцам грозит лишение свободы на 10 лет со штрафом в 1 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU