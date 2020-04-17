2020-04-17T06:37:02+03:00
Общество

«Один — из Мурманска, остальные никуда не выезжали»: в Новосибирске выявили еще 12 больных коронавирусом

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области еще 12 больных коронавирусом.В Новосибирской области еще 12 больных коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 17 апреля, в оперштабе правительства Новосибирской области сообщили, что за последние сутки выявили еще 12 больных коронавирусом. Теперь общее количество зараженных инфекцией составило 76 человек.

— Один случай — завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая — контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали, — рассказали в оперштабе.

В детскую больницу №3 госпитализировали 24 ребенка с подозрением на COVID-19. Среди детей подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

Напомним, 16 пациентов уже выздоровели, двое скончались, они находились в реанимации и были подключены к аппарату ИВЛ. По словам врачей у них были сопутствующие заболевания: сахарный диабет и ожирение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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