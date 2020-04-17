2020-04-17T06:26:35+03:00
Общество

Как связаны понятия патриотизм и священная война

Святые нормы и правила делают Россию непобедимой державой
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Слово Отечество пришло к нам из Евангелие. На протяжении всей истории мы хотим построить земное отечество по образцу Отечества небесного, где все свято. И у России есть своя святыня – это наши понятия и нормы, которые заложены в 10 заповедях. В первую очередь, нас отличает любовь к ближнему, к своему Отечеству. Именно на этом и строится патриотизм русского народа.

В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями.

Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

Как связаны понятия патриотизм и священная война.Слово Отечество пришло к нам из Евангелие. На протяжении всей истории мы хотим построить земное отечество по образцу Отечества небесного, где все свято. И у России есть своя святыня это наши понятия и нормы, которые заложены в 10 заповедях. В первую очередь, нас отличает любовь к ближнему, к своему Отечеству. Именно на этом и строится патриотизм русского народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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