2020-04-17T06:14:17+03:00
Общество

«Говорил, что это доски»: сибиряка будут судить за кражу шпал

Также в мешках он выносил детали от рельс
Надежда РЫЖКИНА
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Железнодорожные детали сибиряк хотел продать. Фото: УТ МВД по СФО.Железнодорожные детали сибиряк хотел продать. Фото: УТ МВД по СФО.
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В Новосибирске будут судить 43-летнего мужчину. Его обвиняют в том, что он несколько месяцев крал шпалы и детали от рельсов. Мужчина с января несколько месяцев выносил детали с железнодорожных путей. Металлические части он выносил в мешках, а шпалы вывозил, выдавая их за доски.

Все украденное сибиряк хранил у себя на даче. Фото: УТ МВД по СФО.

Все украденное сибиряк хранил у себя на даче. Фото: УТ МВД по СФО.

— Мужчина складировал их на даче, чтобы в дальнейшем продать. Оперативники линейного отдела полиции задержали его на станции Инская в Новосибирске. Все краденное имущество у него изъяли, сумма ущерба составила 110 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Среди украденного были металлические болты и скобы. Фото: УТ МВД по СФО.

Среди украденного были металлические болты и скобы. Фото: УТ МВД по СФО.

Рельсы подозреваемый выдавал за доски. Фото: УТ МВД по СФО.

Рельсы подозреваемый выдавал за доски. Фото: УТ МВД по СФО.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». За это преступление предусмотрено максимум 2 года лишения свободы. Все обстоятельства кражи полиция по-прежнему выясняет, расследование продолжается.

Сибиряк похитил детали с железной дороги.Видео: УТ МВД РФ по СФО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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