«Говорил, что это доски»: сибиряка будут судить за кражу шпал
В Новосибирске будут судить 43-летнего мужчину. Его обвиняют в том, что он несколько месяцев крал шпалы и детали от рельсов. Мужчина с января несколько месяцев выносил детали с железнодорожных путей. Металлические части он выносил в мешках, а шпалы вывозил, выдавая их за доски.
Все украденное сибиряк хранил у себя на даче. Фото: УТ МВД по СФО.
— Мужчина складировал их на даче, чтобы в дальнейшем продать. Оперативники линейного отдела полиции задержали его на станции Инская в Новосибирске. Все краденное имущество у него изъяли, сумма ущерба составила 110 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.
Среди украденного были металлические болты и скобы. Фото: УТ МВД по СФО.
Рельсы подозреваемый выдавал за доски. Фото: УТ МВД по СФО.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». За это преступление предусмотрено максимум 2 года лишения свободы. Все обстоятельства кражи полиция по-прежнему выясняет, расследование продолжается.
Сибиряк похитил детали с железной дороги.Видео: УТ МВД РФ по СФО
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