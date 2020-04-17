2020-04-17T05:47:43+03:00
Общество

«Родители оказались не готовы»: мэр Новосибирска рассказал о трудностях, возникших при дистанционном обучении

Анатолий Локоть отметил, что главной проблемой при переходе на другой формат стал психологический барьер
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
По мнению мэра Новосибирска, к дистанционному образованию оказались не готовы родители.По мнению мэра Новосибирска, к дистанционному образованию оказались не готовы родители.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В эфире радио «Комсомольская правда-Новосибирск» мэр города Анатолий Локоть назвал главную проблему, возникшую при переходе школьников на дистанционное обучение.

— Мы впервые такую форму для себя осваиваем. Жизнь заставила, что называется. Я всегда считал, что мы должны быть лучше готовы к этому, нежели в других городах-соседях. Мы ведь так гордились, что у нас инженерные классы, что большинство школ ориентированы на ВУЗы, но как показала практика дистанционное образование потребовало преодоления серьезных барьеров и прежде всего психологического. В первую очередь, неготовыми оказались родители, потому что при этой форме обучения требования к ним резко повысились. Ребенка надо было организовать. О нем уже не забудешь, как раньше: он в школу, а мы на работу, и живем каждый своей жизнью, — отметил Анатолий Локоть.

Также мэр Новосибирска рассказал, что неготовыми оказались и некоторые педагоги.

Помимо этого, были и технические проблемы. Но этот вопрос сейчас решают.

— Мы приняли решение создавать свою базу, потому что пользоваться московскими платформами сложно, они забиты, зависают из-за огромного потока информации. Мы будем разрабатывать свою платформу. К этой работу уже приступили, — поделился Анатолий Локоть.

Также мэр Новосибирска отметил, что классические педагоги все равно настаивают на том, что длительное дистанционное обучение может навредить системе образования в целом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирцы продали мусор на 243 тысячи рублей вместо брендовой одежды
«Один — из Мурманска, остальные никуда не выезжали»: в Новосибирске выявили еще 12 больных коронавирусом
Как связаны понятия патриотизм и священная война
«Говорил, что это доски»: сибиряка будут судить за кражу шпал
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
«Родители оказались не готовы»: мэр Новосибирска рассказал о трудностях, возникших при дистанционном обучении
«Их по-прежнему не хватает»: в Новосибирске увеличили производство тканевых масок
«Пришлось лезть в окно»: трехлетний малыш закрыл маму на балконе
«Он провожал в полет космонавтов»: генконструктор «Энергии» заразился коронавирусом
В Новосибирске мама с двумя маленькими дочками пострадала в ДТП
«16 человек выздоровели»: в Новосибирске выписали еще двух больных коронавирусом
Расписание автобусов на дачу в Новосибирске 2020: когда запустят, и сколько будет стоить проезд
Самоизолируйтесь до лета: глава Башкирии продлил особый режим еще на месяц
«Что значит убыточно!?»: Мишустин раскритиковал выполнение программы кредитования под 0%
Ребенка из многодетной семьи нашли мертвым в доме: рядом с ним лежал странный рисунок
Касается и регионов: президент перенес Парад Победы на более поздний срок
Дотанцевались: в Новосибирске ночной клуб оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Новосибирске семейная пара пыталась сбежать из самоизоляции в Магадан
Штрафы растут? В Бердске нарушителя самоизоляции наказали на 2 тысячи рублей
Вдоль улицы Владимировской обустроят велосипедную дорожку
Пять новых детских садов откроются в Новосибирске к 1 сентября
Выплаты врачам из-за коронавируса: медики получат до 80 тысяч рублей
Изолятор для бригад: какие меры безопасности ввели на строительных площадках
Волонтеры ищут парня, у которого не хватает верхних зубов