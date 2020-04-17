«Родители оказались не готовы»: мэр Новосибирска рассказал о трудностях, возникших при дистанционном обучении

17 Апр 2020 2020-04-17T05:47:43+03:00

Анатолий Локоть отметил, что главной проблемой при переходе на другой формат стал психологический барьер

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В эфире радио «Комсомольская правда-Новосибирск» мэр города Анатолий Локоть назвал главную проблему, возникшую при переходе школьников на дистанционное обучение.

— Мы впервые такую форму для себя осваиваем. Жизнь заставила, что называется. Я всегда считал, что мы должны быть лучше готовы к этому, нежели в других городах-соседях. Мы ведь так гордились, что у нас инженерные классы, что большинство школ ориентированы на ВУЗы, но как показала практика дистанционное образование потребовало преодоления серьезных барьеров и прежде всего психологического. В первую очередь, неготовыми оказались родители, потому что при этой форме обучения требования к ним резко повысились. Ребенка надо было организовать. О нем уже не забудешь, как раньше: он в школу, а мы на работу, и живем каждый своей жизнью, — отметил Анатолий Локоть.

Также мэр Новосибирска рассказал, что неготовыми оказались и некоторые педагоги.

Помимо этого, были и технические проблемы. Но этот вопрос сейчас решают.

— Мы приняли решение создавать свою базу, потому что пользоваться московскими платформами сложно, они забиты, зависают из-за огромного потока информации. Мы будем разрабатывать свою платформу. К этой работу уже приступили, — поделился Анатолий Локоть.

Также мэр Новосибирска отметил, что классические педагоги все равно настаивают на том, что длительное дистанционное обучение может навредить системе образования в целом.

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