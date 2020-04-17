2020-04-17T05:18:30+03:00
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«Их по-прежнему не хватает»: в Новосибирске увеличили производство тканевых масок

В этом региону помогают швейные фабрики
Надежда РЫЖКИНА
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На швейных фабриках области начали выпускать по 115 тысяч масок в день. Фото: Правительство НСОНа швейных фабриках области начали выпускать по 115 тысяч масок в день. Фото: Правительство НСО
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В Новосибирской области шьют стали шить больше защитных масок из ткани. Всего в регионе этим занимаются 40 предприятий из Новосибирска, Бердска и Болотного.

Министр промышленности торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров объяснил, что в аптеках масок катастрофически не хватает, поэтому пришлось обратиться за помощью на швейные фабрики.

— Почти все предприятия сразу откликнулись. По нашим сведениям, в сумме на них производится по 115 тысяч медицинских масок в день. Еще неделю назад было около 100 тысяч. Минпромторг делает все возможное, чтобы фабрикам хватало материалов для пошива, — рассказал Андрей Гончаров.

Купить маски можно в киосках «Роспечати» и отделениях «Почта России». Можно также обратиться напрямую в организации, которые занимаются пошивом. Их перечень можно посмотреть на сайте правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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