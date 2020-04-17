«Пришлось лезть в окно»: трехлетний малыш закрыл маму на балконе
В Октябрьском районе Новосибирска спасателям МАСС пришлось выручить маму трехлетнего малыша. Ребенок закрыл женщину на балконе.
— Доступ в квартиру через балкон обеспечен. Мальчик передан матери. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в МАСС.
Напомним, это второй случай за последние несколько дней. Ранее двухлетний малыш закрыл на балконе сразу обоих родителей. Спасателям также пришлось лезть на балкон.
В МАСС напомнили, что не стоит оставлять малышей без присмотра.
— Ребенок ежедневно наблюдает, как мама или папа открывает дверную ручку или задвижку. Он обязательно повторит ваши действия. Всегда держите при себе комплект ключей и телефон, чтобы в случае чего позвать на помощь, — посоветовали спасатели.
Если вы вдруг оказались запертым, то необходимо об этом сообщить по телефонам: 112, 231-06-49.
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ИСТОЧНИК KP.RU