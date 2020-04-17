2020-04-17T04:21:51+03:00
Общество

«Пришлось лезть в окно»: трехлетний малыш закрыл маму на балконе

Спасатели рассказали, как не допустить такой ситуации, а если уж случилось, что делать
Ульяна ДЖАНКОВА
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В МАСС советуют держать всегда при себе ключи, чтобы не быть запертым ребенком на балконе. Фото: МАССВ МАСС советуют держать всегда при себе ключи, чтобы не быть запертым ребенком на балконе. Фото: МАСС
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В Октябрьском районе Новосибирска спасателям МАСС пришлось выручить маму трехлетнего малыша. Ребенок закрыл женщину на балконе.

— Доступ в квартиру через балкон обеспечен. Мальчик передан матери. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в МАСС.

Напомним, это второй случай за последние несколько дней. Ранее двухлетний малыш закрыл на балконе сразу обоих родителей. Спасателям также пришлось лезть на балкон.

В МАСС напомнили, что не стоит оставлять малышей без присмотра.

— Ребенок ежедневно наблюдает, как мама или папа открывает дверную ручку или задвижку. Он обязательно повторит ваши действия. Всегда держите при себе комплект ключей и телефон, чтобы в случае чего позвать на помощь, — посоветовали спасатели.

Если вы вдруг оказались запертым, то необходимо об этом сообщить по телефонам: 112, 231-06-49.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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