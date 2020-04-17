2020-04-17T04:16:15+03:00
Коронавирус Covid-19

«Он провожал в полет космонавтов»: генконструктор «Энергии» заразился коронавирусом

«КП» выяснила, мог ли экипаж подхватить инфекцию
Надежда РЫЖКИНА
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Перед полетом на космодром все специалисты Роскосмоса в обязательном порядке сдавали тесты на коронавирус.Перед полетом на космодром все специалисты Роскосмоса в обязательном порядке сдавали тесты на коронавирус.Фото: пресс-служба Роскосмоса
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Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. 9 апреля он летал на космодром Байконур вместе с главой корпорации Дмитрием Рогозиным — отправить в полет экипаж МКС.

О том, что Евгений Микрин заболел, стало известно 14 апреля. Космонавты, которые находятся на станции, чувствуют себя хорошо. Но все же мог ли генконструктор ненароком заразить их, когда был на Байконуре? Kp.ru разобралась в этом вопросе.

В Роскосмосе исключают такую возможность. Там объяснили, что на 17 площадке, где космонавты готовятся к старту, всегда за две недели вводится жесткий обсервационный режим. Сейчас, во время эпидемии, правила стали еще жестче. К экипажу допускают узкий круг специалистов — и они обязательно проходят тест на коронавирус. У Микрина тест оказался отрицательным, и никаких симптомов тоже не было.

Но и вернувшись с Байконура, в московском аэропорту Внуково все специалисты сдали повторный тест. Микрин сдавал тест и тогда, и 13 апреля — все было отрицательным. Коронавирус проявился, когда генконструктор уже был в Москве.

Выяснилось также, что Евгений Микрин даже не ездил к ракете. Он общался с космонавтами, но тогда, когда они полностью облачились в скафандры. Все остальные руководители надевали защитные маски, халаты и перчатки.

— Сейчас заболело 30 человек из 200 тысяч, которые работают в отрасли. На Байконуре, на космодроме «Восточный» не подтвердили ни одного случая коронавирусной инфекции. Мы делаем все, чтобы обезопасить стартовиков, инженеров и конструкторов, — рассказал Дмитрий Рогозин.

У всех, кто напрямую контактировал в Евгением Микриным, тесты на коронавирус показали отрицательный итог. Они здоровы, а значит, здоровью экипажа ничто не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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