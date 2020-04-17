2020-04-17T04:01:41+03:00
Происшествия

В Новосибирске мама с двумя маленькими дочками пострадала в ДТП

Им потребовалась помощь врача
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ДТП пострадали две маленькие девочки. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскВ ДТП пострадали две маленькие девочки. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирск
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП. Там столкнулись две иномарки: «Toyota Camry» и «Chevrolet Aveo». За рулем каждого автомобиля были женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Девушка 1996 года рождения на «Toyota Camry» ехала по улице Волочаевской в сторону Гусинобродского шоссе. У дома 8/4 по улице Есенина совершая разворот, произошло столкновение с «Chevrolet Aveo». Машиной управляла женщина 1982 года рождения. В салоне в это время находились две девочки: одной год, второй — 6 лет, — сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что дети ехали в автокреслах и были пристегнуты, им потребовалась помощь медикам. В больнице у девочек диагностировали сотрясение головного мозга. Одна девочка ехала на переднем месте автомобиля. О состоянии водителей не сообщают.

Машины получили значительные повреждения. У обоих авто смяты капоты, у «Toyota Camry» разбито лобовое стекло.

Сотрудники ГИБДД устанавливают детали произошедшего и виновника аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Их по-прежнему не хватает»: в Новосибирске увеличили производство тканевых масок
«Пришлось лезть в окно»: трехлетний малыш закрыл маму на балконе
«Он провожал в полет космонавтов»: генконструктор «Энергии» заразился коронавирусом
В Новосибирске мама с двумя маленькими дочками пострадала в ДТП
«16 человек выздоровели»: в Новосибирске выписали еще двух больных коронавирусом
Расписание автобусов на дачу в Новосибирске 2020: когда запустят, и сколько будет стоить проезд
Самоизолируйтесь до лета: глава Башкирии продлил особый режим еще на месяц
«Что значит убыточно!?»: Мишустин раскритиковал выполнение программы кредитования под 0%
Ребенка из многодетной семьи нашли мертвым в доме: рядом с ним лежал странный рисунок
Касается и регионов: президент перенес Парад Победы на более поздний срок
Дотанцевались: в Новосибирске ночной клуб оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Новосибирске семейная пара пыталась сбежать из самоизоляции в Магадан
Штрафы растут? В Бердске нарушителя самоизоляции наказали на 2 тысячи рублей
Вдоль улицы Владимировской обустроят велосипедную дорожку
Пять новых детских садов откроются в Новосибирске к 1 сентября
Выплаты врачам из-за коронавируса: медики получат до 80 тысяч рублей
Изолятор для бригад: какие меры безопасности ввели на строительных площадках
Волонтеры ищут парня, у которого не хватает верхних зубов