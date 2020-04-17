В Новосибирске мама с двумя маленькими дочками пострадала в ДТП

17 Апр 2020 2020-04-17T04:01:41+03:00

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В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП. Там столкнулись две иномарки: «Toyota Camry» и «Chevrolet Aveo». За рулем каждого автомобиля были женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Девушка 1996 года рождения на «Toyota Camry» ехала по улице Волочаевской в сторону Гусинобродского шоссе. У дома 8/4 по улице Есенина совершая разворот, произошло столкновение с «Chevrolet Aveo». Машиной управляла женщина 1982 года рождения. В салоне в это время находились две девочки: одной год, второй — 6 лет, — сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что дети ехали в автокреслах и были пристегнуты, им потребовалась помощь медикам. В больнице у девочек диагностировали сотрясение головного мозга. Одна девочка ехала на переднем месте автомобиля. О состоянии водителей не сообщают.

Машины получили значительные повреждения. У обоих авто смяты капоты, у «Toyota Camry» разбито лобовое стекло.

Сотрудники ГИБДД устанавливают детали произошедшего и виновника аварии.

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