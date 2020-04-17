2020-04-17T03:30:16+03:00
Коронавирус Covid-19

«16 человек выздоровели»: в Новосибирске выписали еще двух больных коронавирусом

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Надежда РЫЖКИНА
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Еще двоих пациентов, ранее заболевших коронавирусом,выписали из больницы.Еще двоих пациентов, ранее заболевших коронавирусом,выписали из больницы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Еще двоих пациентов, которые ранее заболели коронавирусом, выписали из больницы. Всего в Новосибирской области 16 человек, прошедших курс лечения и выздоровевших. Об этом сообщили в оперативном штабе правительства региона.

— Всего Новосибирской области зарегистрировано 64 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них 16 пациентов здоровы и выписаны, 2 пациента умерли. Новых заражений нет. Под наблюдением медиков остаются 1628 человек. Снят с наблюдения 9701 человек, — сообщили в оперштабе.

Между тем госпитализировали 29 с ОРВИ и гриппом, всего обратились в больницы 1475 с этими заболеваниями.

Напомним, о двух мужчинах, которые умерли от вирусной пневмонии, сообщалось 14 и 16 апреля. Одному было 68 лет, другому —54 года. У обоих пациентов болезнь развивалась на фоне других патологий: ожирения и сахарного диабета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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