«16 человек выздоровели»: в Новосибирске выписали еще двух больных коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T03:30:16+03:00

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

Изменить размер текста: A A

Еще двоих пациентов, которые ранее заболели коронавирусом, выписали из больницы. Всего в Новосибирской области 16 человек, прошедших курс лечения и выздоровевших. Об этом сообщили в оперативном штабе правительства региона.

— Всего Новосибирской области зарегистрировано 64 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них 16 пациентов здоровы и выписаны, 2 пациента умерли. Новых заражений нет. Под наблюдением медиков остаются 1628 человек. Снят с наблюдения 9701 человек, — сообщили в оперштабе.

Между тем госпитализировали 29 с ОРВИ и гриппом, всего обратились в больницы 1475 с этими заболеваниями.

Напомним, о двух мужчинах, которые умерли от вирусной пневмонии, сообщалось 14 и 16 апреля. Одному было 68 лет, другому —54 года. У обоих пациентов болезнь развивалась на фоне других патологий: ожирения и сахарного диабета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU